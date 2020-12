To personer ramt af skud i København

To personer er ramt under et skyderi på Østerbro

To personer er ramt i forbindelse med et skyderi i København tirsdag aften.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse om et skyderi på Hans Knudsens Plads, og vi har efterfølgende konstateret, at to personer er blevet ramt, siger Baris Tuncer, der er politikommissær hos Københavns Politi.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om tilstanden for de ramte.

- Vi er i gang med at lave forskellige tekniske undersøgelser på stedet, og vi kommer nok til at være her i nogle timer endnu, siger han.

Bil fundet udbrændt

Han fortæller, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvorvidt skyderiet er banderelateret.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en bil fundet udbrændt i Greve. Politiet undersøger nu, om det kan have relation til skyderiet.

- Vi kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om en bil i brand i Greve, og vi undersøger, om det kan have relation til skyderiet, siger Baris Tuncker.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 21.26.

Et vidne, der bor i nærheden, skriver til Ekstra Bladet, at han sad på sin altan og kunne høre skyderiet, hvorefter han så fire mænd løbe ind i en bil køre hurtigt væk fra stedet.

Et andet vidne fortæller, at hun så fem mørkklædte mænd løbe i området kort før skyderiet.

