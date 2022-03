To personer stukket ned

Ingen er endnu anholdt. To personer er bragt på Rigshospitalet

To mænd er sent fredag eftermiddag blevet stukket ned på gaden i Slangerup, der ligger øst for Frederikssund.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- De er begge blevet bragt på Rigshospitalets Traumecenter, hvor de modtager behandling. De er begge i stabil tilstand, oplyser vagtchef Henrik Thelin til Ekstra Bladet.

Han har endnu ikke nærmere oplysninger om de to ofre, ud over at det er mænd.

Han fortæller, at episoden fandt sted omkring klokken 17.40 ved krydset mellem Stationsvej og Jernbanevej i byen.

Foto: Kenneth Meyer

Det er endnu uvist, præcis hvad der er sket.

- Vores efterforskning er stadig i gang. Vi har talt med nogle vidner, men vi har ikke fået noget konkret, siger vagtchefen.

Han fortæller, at efterforskningen både foregår på gerningsstedet og på Rigshospitalet. Sidstnævnte for at afhøre ofrene og fastslå deres identitet.

Der er endnu ikke nogen anholdte i sagen. Foreløbig har politiet ikke fået nogen signalementer, der kan meldes ud.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ...