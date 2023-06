To ramt af fyrværkeri: Politiet skærper fokus

Det kan koste dig en bøde, hvis du vælger at fyre fyrværkeri af på denne tid på året. Også selvom det er for at fejre studenterhuen

Der er ikke noget at sige til, at man gerne vil fejre sine kære med et brag, når de efter to, tre eller flere års slid og slæb får studenterhuen på hovedet.

Men nogle mennesker tager det disse dage lidt for bogstaveligt og affyrer fyrværkeri for at fejre de nyudklækkede studenter.

Og det skal man altså lade være med, fastslår Københavns Politi, som i flere tilfælde har modtaget anmeldelser om affyring af fyrværkeri i forbindelse med studenterfejring.

Ikke lovligt

'Ved Frederiksberg Gymnasium er to personer ramt af fyrværkeri og er kommet lettere til skade, og vi søger nu den person, som fyrede af,' skriver politikredsen på Twitter.

I opslaget indskærper de, at det altså ikke er lovligt at fejre studenterhuen med raketter, selvom det kan være fristende, ligesom de skriver, at de den kommende tid vil have skærpet fokus på affyring af fyrværkeri.

'Så ønsk tillykke til de nybagte studenter på lovlig vis, så du ikke risikerer at brænde pengene til en gave af på en bøde i stedet for,' lyder budskabet fra politikredsen efterfulgt af en lykønskning til de nyudklækkede studenter.