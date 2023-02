To sigtet for drabsforsøg: Skød 18-årig to gange

To mænd, der er sigtet for at skyde en 18-årig mand ved et grønt område i Brøndby, blev mandag fremstillet i grundlovsforhør

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): To formodede gerningsmænd var mandsopdækket af adskillige betjente, da de mandag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

De to mænd, der er henholdsvis 33 og 34 år, er sigtet for forsøg på manddrab, da de ifølge politiet skulle have skudt en 18-årig mand to gange i underbenet ved Brøndby Strand søndag 29. januar.

Skudepisoden fandt sted klokken 16:16 i et grønt område i nærheden af Brøndby Strand Kirke.

Efter skudepisoden gik en større politiefterforskning i gang i området, hvor politihunde fandt to patronhylstre, som, politiet mener, stammer fra skudepisoden.

'Internt opgør'

Ifølge politiet er der tale om et 'internt opgør', men ønsker ikke at uddybe formuleringen overfor Ekstra Bladet.

Dommeren valgte at fortsætte retsmødet for lukkede døre på trods af protester fra Ekstra Bladets reporter. Der blev samtidig nedlagt navneforbud i sagen, hvorfor der ikke kan oplyses flere detaljer om de implicerede.

Fredag blev mændene første gang fremstillet i grundlovsforhør, hvor den 33-årige blev varetægtsfængslet i to uger, og den 34-årige fik forlænget sin varetægtsfængsling i 3 døgn.

Mandag blev fængslingen således forlænget indtil 17. februar.

Brøndby: Danmarks mest voldelige kommune

Skyderier og voldelige episoder er ikke fremmede for beboerne i Brøndby Strand.

Det konkluderer tal fra Danmarks statistik, som viser, at Brøndby var den kommune med flest anmeldelser om voldsforbrydelser i 2021.

Men da Ekstra Bladets reporter besøgte kommunen i efteråret 2022, var det ikke noget, som borgerne mente var et større problem.

- Jeg tænker, der er nogle brodne kar, men overordnet er her dejligt at bo. Der er masser af natur. Der er strandparken, strandesplanaden, og vi har golfbaner, sagde Elisabeth Lundström, der har boet i Brøndby i 21 år.

En anden borger fortæller, at han oplever, at volden og kriminaliteten kommer i perioder.

- Lige pludselig hører du om skyderier og enkelte personer, der jagter en anden. Men det er ikke sådan, at du går rundt og frygter, at der kommer en eller anden og giver dig en på panden, fortalte 72-årige Erik Hansen.

Likvideret på åben gade

Og noget kunne tyde på, at kommunen er inde i sådan en periode. Brøndby dannede nemlig også ramme om en voldsom skudepisode i november.

Her blev tre gerningsmænd sigtet for at skyde og dræbe en mand i 20'erne på Brøndby Nord Vej.

Likvideringen foregik ved højlys dag klokken 14.30.

Under grundlovsforhøret fik følelserne frit løb, og moderen til den dræbtes søn råbte, at hendes treårige søn havde stået i sin fars blod.

Retsmødet mod de to formodede gerningsmænd fra skudepisoden 29. januar genoptages 17. februar.