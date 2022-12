To sigtet i sag om narko for millioner

DOMMERVAGTEN, KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): To unge mænd på 26 år mistænkes for at have indsmuglet op til 60 kg hård narkotika til Danmark.

Det kom frem under et grundlovsforhør i dommervagten i københavn fredag eftermiddag.

Sagen spiller ifølge NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) en rolle i forbindelse med en større efterforskning af et internationalt narkotikanetværk.

De to mænd, der fremstod bredskuldrede og havde langt hår, blev begge anholdt på deres hjemmeadresser i nat vest for Aarhus.

Under ransagningerne i forbindelse med nattens anholdelser fandt efterforskere 31 kg hård narkotika. Det fremgik af sigtelsen under grundlovsforhøret.

Derudover beslaglagde politiet værdigenstande for op til 1.000.000 kroner.

Mændene er sigtede for flere forhold om besiddelse af omfattende mængder narkotika 'med henblik på videreoverdragelse til større antal personer' i samarbejde med forløbig fem andre sigtede og øvrige uidentificerede gerningsmænd.

Konkret skulle de to sigtede i alt have været i besiddelse af 21 kg. amfetamin, ca. 15 kg. kokain, 21 kg. hash og ca. 300 gram ketamin.

De nægtede sig begge skyldige i sigtelserne og ønskede ikke at udtale sig. De blev begge varetægtsfængslet i 19 dage.

Under grundlovsforhøret blev der efter oplæsningen af sigtelsen nedlagt navneforbud og begæret lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Tråde til NNV og kendt narkobaron



Anholdelsen af de to indgår i et sagskompleks, hvor fem mænd allerede er anholdt efter NSK i juni i år ransagede 17 adresser i storkøbenhavn.

Her blev der fundet flere former for narkotika og beslaglagt værdier for op til 10.000.000 kr. fra sagens mistænkte. Heriblandt et kendt ansigt fra det storkøbenhavnske bandemiljø, uddyber NSK.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det 'kendte ansigt' et tidligere medlem af gadebanden NNV, der nu er lukket ned og fusioneret med Hells Angels. Flere af de øvrige anholdte i sagen havde også tilknytning til banden.

Udover de i alt syv anholdte blev endnu en mand varetægtsfængslet in absentia tilbage i juni. Den 23-årige Zimon Hougaard Hansen har nu været på flugt i tre måneder og er efterlyst internationalt. Han beskrives som cirka 180 cm høj, almindelig bygning, kort, rødbrunt hård og rødligt skæg. Foto: Politi

I forbindelse med efterforskningen formodes det, at kokainsmuglingen er orkestreret af et stort internationalt narkotikanetværk, der mistænkes at være styret af en dansk bagmand, boende i Spanien. Et samarbejde mellem dansk og spansk politi muliggjorde, at danskeren blev anholdt tilbage i september. Han er endnu ikke udleveret til Danmark.

Ekstra Bladets research viser, at manden skulle være en kendt dansk narkobaron, der er skønnet til at have tjent et tocifret millionbeløb på hash-smugling - som han iøvrigt har afsonet en lang fængselsstraf for.

Krypteret organisering

Ifølge sigtelserne mod den danske narkobaron blev narkosmuglingen, der foregik i efteråret 2020, organiseret via den krypterede mobil-tjeneste Encrochat.

En hemmelig tjeneste, som har været hyppigt anvendt af hårdkogte kriminelle til at kommunikere om alt fra narkosmugling til bestialske drab, indtil det lykkedes det fanske politi at afsløre mediet. Det kastede hundredevis af anholdelser af sig internationalt.