To svenskere udleveret og sigtet for drab på Vesterbro

To svenske mænd er blevet udleveret til Danmark og står onsdag skoleret for en dommer ved Københavns Byret sigtet for drab.

De mistænkes for at have skuddræbt en 36-årig mand på Vesterbro 4. februar, oplyser Københavns Politi. Den dræbte var ligeledes svensk statsborger.

Også en tredje mand er blevet anholdt i sagen i Sverige. Han er dansker, men har ikke ladet sig udlevere til dansk politi frivilligt som de to andre. Københavns Politi har derfor begæret ham udleveret.

Alle tre anholdte er ifølge politiet en del af bandemiljøet i Malmø.

Den dræbte mand blev ramt af skud på hjørnet af Vesterbrogade og Kaalundsgade i København 4. februar. Allerede dagen efter oplyste vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, at drabet menes at være banderelateret.

Den dræbte mand var kendt af politiet og havde en vis tilknytning til det københavnske bandemiljø, lød det på en pressebriefing på Polititorvet i København.

Der blev skudt flere gange mod den 36-årige svensker, som efterfølgende blev bragt til Rigshospitalet. Hans liv stod dog ikke til at redde.

Drabet skete klokken 20.30, og to personer flygtede efterfølgende fra stedet til fods. Om de er identiske med de to udleverede svenskere, er uvist.

Ved grundlovsforhøret onsdag går anklagemyndigheden efter at få de to udleverede mænd varetægtsfængslet.

De to fik dansk jord under fødderne tirsdag. De blev dog anholdt allerede i slutningen af februar. Den præcise dato er ikke oplyst.

Anholdelserne skete i samarbejde med svensk politi. Også National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har været involveret i efterforskningen.

Men det er sparsomt, hvad politiet ønsker at sige om sagen og anholdelserne.

- Vi har haft en intensiv efterforskning i godt samarbejde med kolleger i både NSK og hos svensk politi. Efterforskningen pågår, og derfor kan vi desværre ikke på nuværende tidspunkt gå yderligere i detaljer, udtaler Knud Hvass, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, i en pressemeddelelse onsdag.

Grundlovsforhøret mod de to svenskere gik i gang klokken 11.30.