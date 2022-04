To teenagedrenge er sigtet for at lade sig hverve til terror

To drenge på henholdsvis 15 og 16 år er sigtet for at have ladet sig hverve og at hverve andre til terror.

Det er kommet frem i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk torsdag.

Det lille retslokale var fyldt til bristepunktet med de to drenges pårørende, da anklager Rune Rydik læste sigtelserne op.

De to unge drenge er begge sigtet efter paragraf 114c, der drejer sig om at lade sig hverve eller at hverve en eller flere personer til at begå eller fremme terrorhandlinger.

Den 15-årige er derudover også sigtet efter paragraf 114e, der handler om at fremme en virksomhed eller organisation, der har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Han skulle angiveligt have tilsluttet sig gruppen Feuerkrieg Division, der ifølge anklagemyndigheden er en terrororganisation, for derefter at have hvervet den 16-årige.

Ifølge anklager Rune Rydik sendte den 16-årige umiddelbart derefter et ansøgningsskema, hvori han også angav at have kendskab til våben.

Torsdag morgen mødte betjente op på en villavej i en mindre by nær Slagelse, men politiet holder sagens kort tæt til kroppen. De to drenge blev anholdt henholdsvis klokken 06.48 og 06.56.

Anklageren mener, at den 15-årige selv er blevet hvervet til organisationen i december 2021 via den krypterede beskedtjeneste Telegram. Organisationen er en nynazistisk og højreekstrem gruppe.

Drengen skal blandt andet have udfyldt og indsendt et ansøgningsskema, hvor han angav at have våbenkendskab.

Og i januar og februar 2022 skal han angiveligt have sendt link til personer via Telegram med adgang til en digital mappe, hvori der blandt andet var bombemanualer.

De alvorlige sigtelser står i stærk kontrast til de to betuttede drenge, som mødte op i retten. Med håret strittende og iført hver deres sæt joggingbukser sad de klemt sammen bag deres beskikkede advokater Jens Klokhøj og Esben Roslev.

Inden grundlovsforhøret begyndte, fik den 16-årige dreng lov til at hilse på sine forældre. Grædende lod den unge dreng sig omfavne af sin mor.

De nægter sig begge skyldige, men dørene ved retsmødet er blevet lukket. Så det er uvist, hvad de forklarer, hvis de udtaler sig i retten.

Hvordan de to drenge kender hinanden vides ikke.