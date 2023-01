To teenagepiger er fundet døde i Spydeberg i Norge natten til søndag. Der er muligvis tale om, at de har indtaget en overdosis af narkotika. Det oplyser norsk politi i en pressemeddelelse

Natten til søndag er to piger fundet døde på en adresse i Spydeberg i Norge.

Det oplyser Øst Politidistrikt i en pressemeddelse.

'Politiet, ambulancer og en lægebil rykkede ud til adressen, hvor politiet finder to livløse teenagepiger', skriver politiet.

Der blev iværksat hjertelungeredning, men pigernes liv stod ikke til at redde.

De pårørende er underrettet.

Politiet arbejder med en teori om, at pigerne muligvis har indtaget en overdosis af narkotika.

Mand sigtet

På adressen var der en tredje pige i samme aldersgruppe, som blev kørt på hospitalet for at blive behandlet for indtagelse af narkotika.

Politiet bekræfter over for VG, at alle pigerne er under 18 år.

En mand i 20'erne var også til stede, da politiet ankom. Han blev pågrebet og sigtet efter straffelovens §288 for at efterlade pigerne i en hjælpeløs tilstand.

Mandens forsvarer advokat Knut Ditlev-Simonsen bekræfter over for norske Dagbladet, at hans klient er i politiets varetægt.

- Han er i øjeblikket ikke i stand til at blive afhørt, men det vil man gøre et forsøg på i løbet af dagen (søndag, red.), siger han til mediet.

En relation?

VG har spurgt ind til, om hvilken relation den sigtede havde til de to afdøde.

- Det er for tidligt at bekræfte en relation eller et kendskab til de involverede, siger politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

- Vi håber på at få afhørt den sigtede i dag (søndag, red.) og planlægger også at afhøre den tredje pige på sygehuset, hvis hendes tilstand tillader det.

Politiet efterforsker sagen og har teknikere til at foretage undersøgelser på stedet.