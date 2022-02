To teenagere efterlyst

To unge mennesker er forsvundet på Fyn, og politiet efterspørger derfor offentlighedens hjælp for at kunne finde de to.

- Forældrene er meget bekymrede, og det ville jeg også være, hvis det var mine børn, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi til Ekstra Bladet.

De er sidst set torsdag, og politiet er på bar bund i forhold til, hvor de kan være søgt hen.

Politiet leder efter 13-årige Annabell Liva Graff fra Ørbæk og 18-årige Anders Henrik Lynge. De to bliver beskrevet som værende venner, og de formodes at være sammen.

Annabell beskrives som værende spinkel af bygning, cirka 165 cm høj med afbleget hår i den ene side og formentlig iført sort Goth tøj. Hun er sidst set torsdag aften.

Anders beskrives som værende spinkel, cirka 178 cm høj med samme hår som på billedet, politiet ved ikke, hvilket tøj han skulle være iført. Han er ikke set siden omkring kl. 15.00 torsdag.

Politiet oplyser, at intet tyder på, at der skulle være sket en forbrydelse.

Har du set de to personer eller har oplysninger om dem, så kan Fyns Politi kontaktes på 114.