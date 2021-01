To teenagere i vild biljagt

To teenage-drenge på 15 og 17 fra henholdsvis Slagelse og Dalmose blev onsdag eftermiddag sigtet for en lang række forseelser efter en begivenhedsrig biljagt i Slagelse.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi i sin døgnrapport.

Det hele begyndte, da en politipatrulje satte efter en bil, som kort forinden var blevet meldt stjålet, og forsøgte at bringe den til standsning. Det fik føreren af bilen til at gasse op og fortsætte over for rødt i et lyskryds for derefter at fortsætte gennem centrum af Slagelse med høj hastighed.

Under biljagten kørte bilisten flere gange over for rødt og ud over spærreflader, ligesom en modkørende på et tidspunkt måtte bremse hårdt op for at undgå sammenstød. På et tidspunkt sprang også bilens ene fordæk.

Biljagten endte, da føreren valgte at køre mod færdselsretningen i en rundkørsel og derved ramte en anden bilist. Herefter forlod de to drenge bilen og forsøgte at flygte videre til fods.

Føreren blev indhentet af en betjent, og passageren blev tilbageholdt af en borger, der havde overværet uheldet.

De to drenge blev anholdt klokken 14.38 og 14.47 og sigtet for at have forvoldt fare for andres liv, for tyveri af bilen og for en lang række færdselslovsovertrædelser.

Desuden havde føreren af bilen, den 17-årige dreng, 13 gram amfetamin på sig og blev derfor også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 15-årige blev løsladt efter afhøring, mens det forventes, at den 17-årige fremstilles i grundlovsforhør torsdag.