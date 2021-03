To tiltalt for drab på Eddie

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To mænd på nu 53 år og 45 år er tiltalt for at have skudt og dræbt den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen i maj sidste år. Hans lig blev efterfølgende lagt på et bålsted og brændt.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Eddie Karl-Johan Christensen blev først meldt savnet, hvorefter sagen senere udviklede sig til en drabssag.

Drabet antages at være sket mellem 9. og 11. maj sidste år på en landejendom nord for Frederikshavn.

Den 53-årige er også tiltalt for hærværk, fordi det er anklagemyndighedens opfattelse, at han 10. maj sidste år skød og dræbte offerets hund, hvorefter den blev begravet.

Rocko var den dræbte Eddie Karl-Johan Christensens elskede hund. Han blev bare 11 måneder gammel. Privatfoto

Anklagemyndigheden nedlægger også påstand om konfiskation af flere effekter, blandt andet en række skydevåben og en hel del ammunition.



Anklagemyndigheden tager også forbehold for, at der vil blive nedlagt påstand om udvisning af de tiltalte, som begge er svenske statsborgere.

Det er specialanklager ved Nordjyllands Politi Kim Kristensen, der skal føre sagen i Retten i Hjørring til sommer. Sagen kører 18. juni og 23.-25. juni samt 5. juli og 7.-9. juli.



- Det har været en langvarig, grundig og kompliceret efterforskning, der nu har fundet sin afslutning – og det er udmøntet i en tiltale mod de to personer, siger specialanklageren.

En 47-årig britisk kvinde, der er gift med den yngste af de tiltalte, har tidligere været varetægtsfængslet i sagen. En påtale for medvirken til drab i relation til hende blev opgivet i sidste uge.

- Det har været en kompliceret sag at efterforske, og derfor har det taget særligt lang tid at få afdækket blandt andet kvindens rolle i forløbet, og efterforskningen har ikke tilvejebragt noget bevis for, at hun har haft en rolle i forbindelse med drabet. Derfor er der sket påtaleopgivelse, siger specialanklageren.

