To tiltalt: Pakkebud kidnappet og røvet

Blev truet til at udlevere et tv, som han havde i varerummet

'Vi slagter dig, hvis du ikke gør, som vi beder dig om', lød truslen mod en mand, mens han var indespærret i varerummet i sin bil og blev truet med en springkniv.

Sådan lyder tiltalen mod to mænd, der er tiltalt for frihedsberøvelse, røveri og brugstyveri af varebilen og vidnetrusler mod offeret.

Det har tidligere beskrevet, at offeret var et pakkebud. De tiltalte er 28 og 22 år, og ifølge tiltalen holdt de offeret fanget i bilen 25. januar i år mellem klokken 16.30 og 18 under kørsel fra Sdr. Thise i Roslev til Randers, mens han blev truet med springkniven.

Undervejs blev pakkebuddet fratvunget et 65 tommer TV, som var i varerummet, ligesom mændene er tiltalt for flere gange at have sagt, at 'vi kommer efter dig, hvis du fortæller politiet noget om episoden'.

Den 28-årige er også tiltalt for at have besiddet springkniven under skærpende omstændigheder og for at have ført varebilen uden at have kørekort.

De to mænd sidder begge varetægtsfængslet, og der tages i anklageskriftet forbehold for påstand om udvisning.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nazanin Hosseini, der er forsvarer for den 28-årige. Hun oplyser, at han nægter sig skyldig. Det har ikke været muligt at få kontakt med forsvareren for den 22-årige.

Sagen kører i Retten i Viborg 3. august.