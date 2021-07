To tiltalt: Voldsoffer fundet død efter 17 timer

Hårdt kvæstet efter massiv vold lå en 49-årig mand livløs i mindst 17 timer i sit hus på Horsensvej i Them syd for Silkeborg, før han blev fundet død.

Det skete 15. juni sidste år, og godt et år senere stilles to mænd på 49 og 50 år nu for Retten i Viborg, tiltalt for at have tæsket den 49-årige til døde.

Oprindeligt var de sigtet for drab, men anklagemyndigheden mener, at beviserne kun rækker til en tiltale for vold med døden til følge, som de nægter sig skyldige i.

Overfaldet skete, ifølge tiltalen, 14. juni 2020 mellem klokken 15.45 og 16.55, men først næste dag klokken 10.40, blev den 49-årige fundet død i huset.

Det er uklart, præcist hvornår den 49-årige tidligere mekaniker døde i løbet af de godt 17 timer.

Motivet ukendt

Under hele efterforskningen har sagen været mørklagt af Midt- og Vestjyllands politi, der ikke har udtalt sig om det formodede motiv.

Men anklageskriftet beskriver, at volden nærmest havde karakter af en brutal afstraffelse, hvor der blev brugt både sikkerhedssko og et bræt mod den 49-årige.

Han blev udsat for 'talrige' slag med knyttet hånd og brættet mod hoved og krop og blev sparket med sikkerhedsskoene. Desuden blev der taget kvælertag på den 49-årige, der også blev kastet op på et bord, så han faldt ned i en værktøjskasse.

Han pådrog sig adskillige skader i form af blødninger i hjernen, hudafskrabninger og blodunderløbne mærker over hele kroppen, flere ribbensbrud og en punktformet blødning i øjet.

Dødsårsagen var, beskriver anklageskriftet, blødning under den hårde og bløde hjernehinde og hjernekvæstelse med blødning til hjernens hulrumssystem og nedpresning af hjernen.

Fandt bil i skoven

Sagen er rejst som et nævningeting, fordi specialanklager Pia Koudal nedlægger påstand om mere end fire års fængsel.

Den 49-årige efterlod sig en datter på 15.

Midtjyllands Avis har tidligere beskrevet, at en sort bil, der knyttes til de to nu tiltalte, ved 15-tiden 14. juni holdt parkeret tæt på den 49-åriges indkørsel, og at bilen dagen efter blev fundet dækket med en presenning i en skov udenfor Them.

Retssagen starter 10. august.