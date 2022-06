To ud af 59 voldtægtssager på Roskilde Festival har udløst dom

Kun to af 59 voldtægtssager på Roskilde Festival har udløst en dom ved en domstol til en gerningsmand.

Det viser en gennemgang af en aktindsigt fra Midt- og Vestsjællands Politi, som Politiken har foretaget.

Anmeldelserne handler om voldtægt, voldtægtslignende forhold eller forsøg på voldtægt. De er fra perioden fra 2010 og frem til 2019, hvor den seneste udgave af festivalen blev afholdt.

Trine Baumbach, som er professor i strafferet ved Københavns Universitet, kalder ifølge Politiken antallet af domme 'meget lavt'. Det viser, at både festivalen og politiet har fejlet, mener hun.

- Det er simpelthen ikke godt nok. Det viser, at man ikke har prioriteret det som et vigtigt område, hvilket er beskæmmende, siger hun til avisen.

Det afviser politiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi Brian Bang-Rasmussen over for Politiken.

Han ville dog ønske, at tallene så anderledes ud. Han kalder det åbenlyst, at 'hverken for politiet eller ofrene er det på nogen måde tilfredsstillende, at så få sager fører til dom'.

Men der er ifølge politiinspektøren en række forhold, som gør sagerne svære at efterforske. Han nævner, at nogle af dem, der anmelder en sag, ikke husker meget.

Desuden kan det være svært at finde en gerningsperson på festivalområdet, siger han til Politiken.

Men der slækkes ikke på kravene, understreger han.

I størstedelen af sagerne – 50 ud af 59 – var gerningspersonen ukendt eller en person, den forurettede havde mødt på Roskilde Festival.

I 35 tilfælde blev gerningspersonen aldrig identificeret.

Roskilde Festivals sikkerhedschef, Morten Therkildsen, forklarer over for Politiken, at festivalen bruger de nødvendige ressourcer.

Han mener, at graden af træning af medarbejdere, procedurer og myndighedssamarbejde viser, hvor seriøst festivalen tager det.

Professor Trine Baumbach siger til Politiken, at samtykkeloven fra 2021 formentlig vil få en vis grad af indflydelse på denne type sager.

Men hun tvivler på, at 'en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse er en mirakelkur på festivalen'. Det skyldes blandt andet de særlige forhold, som gør det svært at efterforske sagerne.

Ved den seneste festival i 2019 sagde talskvinde for festivalen Christina Bilde, at man var klar til at se på, om indsatsen skulle styrkes.

Meldingen kom på den andensidste dag af festivalen. Her havde politiet modtaget ti anmeldelser om voldtægt. Året forinden havde der været tre.

- Vi kigger selvfølgelig hele tiden på vores indsats. En anmeldelse er én for meget. Der kan ligge mange ting bag det, og det er vigtigt, at vi kigger på det, sagde hun.