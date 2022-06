To unge anholdt: Svindlet for knap en million

To personer er anholdt for bedrageri mod flere ældre borgere. Det drejer sig om et samlet beløb på omkring en million kroner

En 19-årig mand og en 21-årig kvinde fra Storkøbenhavn er blevet anholdt for bedrageri.

Det meddeler National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, som har samarbejdet med Københavns Politi i sagen.

De to har formået at svindle fem ældre borgere for knap en million kroner.

'Gerningsmændene svindlede de forurettede til at overføre pengebeløb over flere omgange til konti, som gerningsmændene rådede over.'

'Dette skete under påskud af, at gerningsmændene var fra politiet,' skriver NSK.

Sådan gjorde de

De to unge kunne slippe afsted med at udgive sig for at være politiet ved at bruge 'spoofing', så det lignede, at de ringede fra et telefonnummer, der tilhørte politiet.

'Jeg er derfor godt tilfreds med, at vi har fået stoppet de to formodede gerningsmænd i at fortsætte deres organiserede svindel', siger ledende politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Efterforskning Vest i NSK.

Han kommer også med en opfordring:

'Vær altid påpasselig og skeptisk, hvis du bliver kontaktet på telefon eller mail og får at vide, at du skal overføre penge eller oplyse private oplysninger til andre, såsom NemID. Det vil politiet eller din bank aldrig bede dig om'.

Den 19-årige mand er blevet fremstillet i grundlovsforhør torsdag. Han er varetægtsfængslet i fire uger.