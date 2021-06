To unge kvinder er kørt på hospitalet efter trafikulykke

To unge kvinder er kørt på hospitalet efter et sammenstød mellem to biler nord for København onsdag aften.

Det fortæller vagtchef Michael Dalby ved Nordsjællands Politi natten til torsdag.

Den ene af kvinderne kom kørende i sydgående retning og mistede ifølge vagtchefen herredømmet over sin bil, da hun kørte ind i en kantsten og over i modsatte vejbane på Vedbæk Strandvej.

Her ramte hun den modkørende bil frontalt.

I alt var der fem personer til stede i de to biler, der stødte sammen. To i den ene bil og tre i den anden. Det er føreren af sidstnævnte køretøj, som sammen med en forsædepassager er bragt på hospitalet.

Vagtchefen oplyser torsdag morgen, at de to kvinder, der er henholdsvis 23 og 19 år, 'formentlig ikke har fået livstruende skader'.

De øvrige personer har været til observation på sygehuset, men er ikke kommet alvorligt til skade.

Politiet modtog anmeldelsen om trafikuheldet klokken 23.11.