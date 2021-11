To unge mænd i alvorlig trafikulykke

Brandvæsnet, lægehelikopter og politi er fremme for at hjælpe de tilskadekomne

En alvorlig trafikulykke fandt sted sent tirsdag aften på Gillelejevej ved Græsted i Nordsjælland.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch til Ekstra Bladet.

- Det er to unge mænd, der er kørt galt. Vi har både ambulance og brandvæsen fremme. En lægehelikopter er også på vej, fortæller vagtchefen.

Politiet er i skrivende stund ved at danne sig et overblik over, hvad der forårsagede ulykken.

De to unge mænds tilstand er for nuværende ukendt, men vagtchefen fortæller, at de begge er ved bevidsthed.

- Vi er stadig derude. Lige nu handler det om at få hjælp til de tilskadekomne, siger David Buch.

De pårørende er underrettet, da forældrene er ankommet til ulykkesstedet, fortæller vagtchefen.