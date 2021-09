To unge mænd sigtet for drab

Midt- og Vestjyllands Politi har tirsdag anholdt og sigtet to unge mænd for et drabet på en 22-årig, der fandt sted 5. august i Herning.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

De to mænd, som politiet har fået fat på er henholdsvis 21 og 22 år.

Den nu afdøde unge mand blev stukket i brystet og døde kort tid efter af skaderne. Ifølge politiet havde opgøret relation til narkomiljøet i Herning.

- Vi har arbejdet intensivt med den her sag, og det er dét store efterforskningsarbejde, der gør, at vi i går kunne skride til anholdelse af de to personer. Vi kender fortsat ikke det konkrete motiv for knivstikkeriet, men det vil vi i den kommende efterforskning søge at afklare, siger politikommissær Tue Nissen, der er leder af sektionen for personfarlig kriminalitet ved Midt- og Vestjyllands Politis centrale efterforskning.

Politiet oplyser videre, at de unge mænd er blevet sigtet for manddrab og fremstilles i grundlovsforhør onsdag med krav om varetægtsfængsling.