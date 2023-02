To unge overfaldet af maskerede mænd

En ung mand og en ung kvinde er lørdag aften blevet overfaldet i Køge.

Politiet fik klokken 18.08 en anmeldelse om husspektakler på Parkvej i Køge.

I første omgang var meldingen, at én person var kommet til skade.

- Men da vi ankommer, konstaterer vi, at to personer er kommet til skade, en ung mand og en ung kvinde, som bor i området, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galaz til Ekstra Bladet.

- De har oplyst, at de er overfaldet af tre ukendte personer, som var maskeret.

Vagtchefen oplyser, at de to unge mennesker ikke er i livsfare. Den ene er kørt til akutmodtagelsen i Køge for at blive undersøgt.

Politiet vil nu være til stede i området 'et godt stykke tid' og undersøge for spor.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politi og hunde er i gang med at afsøge området, og at der er flere, store områder, der er afspærret, blandt andet en parkeringsplads og et stort græsareal imellem boligblokkene.

Foto: Per Rasmussen