To vanvidsbilister fanget i Hadsund

Nordjyllands Politi fik blitzet to vanvidsbilister i Hadsund, der kørte over dobbelt så hurtigt, som det er tilladt

Nu kan to personer se frem til at få konfiskeret deres biler og frataget førerretten, efter Nordjyllands Politi havde opsat en fartkontrol i Hadsund.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en Opel og en Suzuki, der kom bragende med henholdsvis 111 km/t. og 108 km/t.

Begge biler blev blitzet på Ålborgvej, der er en landevej, men der var en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Begge biler kørte altså over dobbelt så hurtigt som tilladt.

Den nye lov betyder, at biler, der kører mere end dobbelt af den tilladte fart, bliver konfiskeret og føreren får frataget førerretten. Begge chauffører kan i øvrigt se frem til store bøder.

Kontrollen skete på baggrund af en borgerhenvendelse, og færdselskontrollen var opstillet i fem timer. På de fem timer kørte 140 køretøjer forbi, og hele 35 af dem kørte for stærkt. Otte personer står til et klip i kørekortet, og en tredje person kan, ligesom vanvidsbilisterne, se frem til en fratagelse af førerretten.

- Vi må sige, at kontrollen fuldt ud bekræftede borgerens oplevelse af, at der bliver kørt for stærkt lige netop dér, siger Tom Nielsen, der er faglig koordinator i Nordjyllands Politis Trafiksektion.