To vanvidsbilister i København: Køretøjer beslaglagt

Københavns Politi har på 24 timer beslaglagt to køretøjer og frataget to personer førerretten for at køre vanvidskørsel.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Det ene tilfælde fandt sted på Nordhavnsvej, oplyser vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet.

Her blev en bil målt med 116 km/t. i en byzone, hvor man maksimalt må køre 50.

Politiet beslaglagde bilen og inddrog førerens førerret.

Det andet tilfælde af vanvidskørsel fandt ifølge vagtchefen sted på Folke Bernadottes Allé.

Her kørte en motorcykel 111 km/t. ligeledes i en byzone. Også her blev motorcyklen beslaglagt og førerretten inddraget.

Skærpet straf

Vagtchef Michael Andersen kan ikke oplyse de nøjagtige tidspunkter, episoderne fandt sted.

- Men det har været et sted mellem fredag aften og natten til lørdag, fortæller han.

Straffen for vanvidsbilisme er blevet skærpet som følge af ny lovgivning. Politiet kan nu som udgangspunkt beslaglægge køretøjer på stedet i førstegangstilfælde, hvis de tager nogen i at køre vanvidskørsel.

Desuden er straffen for uagtsomt manddrab forbundet med vanvidsbilisme forhøjet 150 procent, mens straffen for uagtsom legemsbeskadigelse forhøjes med 100 procent.

- Konsekvenserne er blevet større, så nu er det ikke 'kun' et frataget kørekort og en bøde, man risikerer, siger Michael Andersen.

Vanvidskørsel defineres blandt andet som kørsel med hastigheder over det dobbelte af det tilladte, kørsel med mere end 200 km/t. eller kørsel med en promille over to.

