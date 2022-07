To voksne og et barn måtte flygte fra brændende båd

Et stort drama udspillede sig søndag morgen på havet ud for Hirsholmene

En familie på tre blev søndag morgen evakueret fra en båd, der stod i flammer på vandet øst for Hirsholmene.

Det oplyser Sæby Redningsstation på Facebook.

- Vi ved egentlig ikke, hvad der er gået ild i, siger stationsleder hos Sæby Redningsstation, Birger Isaksen, til Ekstra Bladet.

Ifølge beredskabet blev de kaldt ud til redningsaktionen klokken 7.35 søndag morgen.

'Røgfanen kunne tydeligt ses fra Sæby Havn, til trods for der var omkring 10 sømil til havaristen,' skriver Sæby Redningsstation.

Foruden dem var også beredskab fra Skagen samt en redningshelikopter, tre ambulancer og politiet tilkaldt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Båden sank efterfølgende. Foto: Sæby Redningsstation

Annonce:

Familie flygtede

Om bord på den brændende båd var en familie på tre: to voksne og et lille barn. De var flygtet fra båden ved hjælp af deres slæbejolle og blev kort efter også taget ombord af en anden lystbåd.

- De var i følge med en anden båd, som de er lykkedes med at komme over i, siger Birger Isaksen.

- Så blev vi selvfølgelig tilkaldt, og vores opgave var så at få dem om bord på vores båd - og ind til ambulancerne. Vores båd sejler hurtigere, end den, de var hoppet over i.

Derefter sejlede beredskabet dem i havn og overbragt til de ventende ambulancer.

- Vi vurderede rimelig hurtigt, at de ikke var medtaget fysisk, men for en sikkerheds skyld skyndte vi dem ind for at blive tjekket for eventuel røgforgiftning.

Sunket

Beredskabet returnerede til vandet, hvor båden efterhånden var udbrændt. Den sank kort efter på 27 meter vand, lyder det.

- Båden havde selvfølgelig brændt et stykke tid, da vi kom derud, og det brænder godt det plastikmateriale, som bådene er lavet af. Hver gang man prøvede at slukke den, blev den ved med at brænde op igen.

Annonce:

- Og det er ikke rigtig til at komme tæt på. Der er hele tiden noget, der eksploderer - formentlig gasflasker.

'I samarbejde med FRB08 (patrulje fra Skagen Redningsstation, red.) ryddede vi op i de vragdele, der flød på overfladen'.