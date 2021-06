To yngre mænd er anholdt for knivstikkeri ved værtshus

To yngre mænd er blevet anholdt og sigtet for fredag aften at have stukket en 21-årig mand med kniv flere gange på Østerbro i København.

Det oplyser central efterforskningsleder hos Københavns Politi Kenneth Jensen lørdag morgen.

Den 21-årige mand, som blev stukket tre gange, er i løbet af natten blevet behandlet på Rigshospitalet. Han er uden for livsfare.

Knivstikkeriet fandt sted tæt på værtshuset Lumskebuksen på Lersø Parkallé cirka klokken 22.35, fortæller efterforskningslederen.

- Der sker det, at der kommer en person løbende, og så er der fem personer, der løber efter ham. Så opstår der noget tumult, og han bliver slået og sparket og stukket tre gange med kniv, siger Kenneth Jensen.

Foto: Kenneth Meyer

Han oplyser, at flere personer sad i nærheden og så fodbold-EM til et storskærmsarrangement og bevidnede episoden.

Efter at have afhørt vidner og efterforsket ved gerningsstedet fandt politiet frem til to køretøjer, som var 'relevante for sagen'.

- Der sker så det, at det ene køretøj bliver truffet med to personer i ude på Vestegnen klokken 02.12 i nat. Begge er anholdt og bragt til Bellahøj, hvor de bliver sigtet og fremstillet i dommervagten senere i dag, siger den centrale efterforskningsleder.

De to anholdte er mænd på henholdsvis 22 år og 25 år. De er sigtet for forsøg på manddrab og kvalificeret vold.

Politiet søger fortsat efter de tre andre personer, som menes at være involveret i episoden.

- Hvis der er nogen vidner, der har overværet det og har nogen oplysninger, må de gerne kontakte os på 114, siger Kenneth Jensen.

Politiet har endnu ikke haft mulighed for at tale om episoden med den 21-årige mand, der blev stukket.

De to anholdte er heller ikke blevet afhørt endnu.

Efterforskningslederen kan således endnu ikke oplyse om et muligt motiv.