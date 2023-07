Toårig forsvundet i Frankrig: Afspiller morens stemme i højtalere

I snart tre døgn har indbyggerne i den lille franske landsby Vernet holdt vejret.

Her forsvandt den toårige dreng Emile sporløst fra sine bedsteforældres have sent lørdag eftermiddag, og siden har ingen set ham.

Politiet har iværksat en massiv eftersøgning, hvor mere end 800 frivillige, redningsarbejdere, specialtrænede hunde, en helikopter, droner og det franske gendarmeri deltager.

Alligevel er det ikke lykkedes at finde et eneste spor af drengen, og derfor har politiet nu valgt at tage anderledes metoder i brug.

Over højtaleranlæg og fra helikoptere kan man høre drengens mors stemme, der beroligende fortæller ham, at alt er okay, og at han skal komme frit frem, hvis han har gemt sig. Beskeden er indtalt på forhånd og afspilles igen og igen.

Det skriver den franske tv-kanal BFM TV.

Var pludselig væk

Drengen legede i bedsteforældrenes have efter at have sovet til middag lørdag. Da de ville sætte ham ind i bilen og gøre klar til at køre, opdagede de, at han var væk og slog alarm.

Der er intet, der tyder på, at drengen skal være blevet bortført, men politiet kan ikke udelukke noget på nuværende tidspunkt.

Og hvert sekund tæller.

- De næste 48 timer kan være altafgørende for at optimere vores chancer for at finde drengen, udtaler byens borgmester, Francois Balique, ifølge tv-kanalen.

Politiet har taget en helikopter og flere droner i brug for at finde drengen. Foto: Ritzau Scanpix

Der er kun omkring 20 huse i den lille landsby. Alle er blevet gennemsøgt.

Indbyggere har fortalt, at de mener at have set drengen gå langs en lille gade omkring forsvindingstidspunktet, men tirsdag morgen er han fortsat forsvundet. Ifølge borgmesteren er det ikke unormalt, at små børn løber rundt og leger for sig selv i området.