Toårig pige forsvandt - er fundet igen

Hundepatruljer ledte lørdag eftermiddag efter en blot toårig pige, der var forsvundet fra sit hjem i Genner.

Efter to timers eftersøgning er pigen lørdag eftermiddag fundet igen.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

'Dagens borger har netop ringet og oplyst, at han har fundet pigen i et skovområde i nærheden af bopælen', skriver politiet.

Pigen er i god behold.

Naboer ledte

Over for Ekstra Bladet oplyste vagtchef Ole Aamann klokken 16, at pigen selv havde forladt hjemmet, uden at forældrene opdagede det.

Genner er en lille by mellem Haderslev og Aabenraa. Familien bor ikke langt fra skov og vand, og politiet sendte derfor hundepatruljer til stedet, ligesom at familie og naboer ledte efter den lille pige.