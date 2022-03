Tobias død efter grov vold: Domme bliver ikke anket

Anklagemyndigheden har valgt ikke at anke domme mod fire mænd, som i byretten blev frifundet for dødsvold. 20-årige Tobias Jødal døde efter overfald

Da fire mænd i forrige uge fik læst dommene op mod sig i et nævningeting ved Retten i Horsens, kunne tre af de fire umiddelbart efter gå ud i friheden.

Tilbage sad den nærmeste familie til ofret i sagen nærmest som forstenede og udtrykte siden skuffelse og vrede over, at dommene til de fire tiltalte på 22, 22, 25 og 30 år blev henholdsvis tre gange et års fængsel og 14 måneders fængsel.

For ofret i sagen, Tobias Jødal fra Horsens, har familien mistet for altid, efter han seks dage efter den brutale voldshandling mod ham i maj i fjor afgik ved døden.

Efter 14 dages betænkningstid har anklagemyndigheden nu valgt ikke at anke dommene til landsretten.

Det oplyser Statsadvokaten i Viborg til Ekstra Bladet.

- Et enigt nævningeting ved Retten i Horsens fandt det i sagen bevist, at den vold, som forårsagede den 20-årige mands død, alene bestod i ét knytnæveslag. Retten fandt derfor brugt den bestemmelse i straffeloven, som omhandler det, der kaldes 'almindelig vold'. Efter en vurdering af sagens omstændigheder findes det derfor ikke sandsynligt, at landsretten på væsentlige punkter vil komme til et andet resultat end byretten, siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen.

- Det gælder også for strafudmålingen, der synes i overensstemmelse med lignende retspraksis, hvor 'almindelig vold' har forårsaget døden. Det er derfor besluttet ikke at anke dommen, siger han.

Det var Tobias Jødals familie, som en lille uge efter det voldelige overfald måtte tage deres livs sværeste beslutning: At slukke den respirator, der holdt den 20-årige horsensianer kunstigt i live.

Han havde pådraget sig varig hjerneskade og lå dybt bevidstløs. Han ville aldrig blive den samme igen.

De fire mænd blev i byretten frifundet for hovedtiltalen for dødsvold.

De blev dømt for grov vold og ligeledes dømt for at have efterladt Tobias Jødal i en tilstand, hvor han åbenlyst havde brug for hjælp. Men ingen af dem hjalp.

De modtog alle dommene efter en kort samtale med deres forsvarere.