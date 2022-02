Tobias død efter overfald: 14 måneders fængsel

Den 20-årige horsensianer Tobias Jødal afgik ved døden 17. maj i fjor, efter han seks dage forinden blev udsat for et brutalt overfald.

Fire mænd på 25, 22, 22 og 30 år blev tidligere torsdag i et nævningeting ved Retten i Horsens kendt skyldige i grov vold, ligesom de blev kendt skyldige i at have efterladt den dybt bevidstløse Tobias Jødal til sin egen skæbne uden at hjælpe ham.

Torsdag eftermiddag er dommen faldet mod de fire, som alle er fra Vejle-området: Mændene blev dømt til fængsel i henholdsvis et år og to måneder for den 25-åriges vedkommende samt et år for de øvrige.

Da dommen blev afsagt kort efter klokken 14.45, sad den afdødes familie og venner skulder ved skulder på tilhørerpladserne bagest i lokalet og stirrede intenst og spændt op mod retsformanden.

De forlod under stor larm næsten alle som en retssalen i skuffelse, da dommen faldt.

De fire på anklagebænken blev frifundet for vold med døden til følge, som var den alvorligste del af tiltalen mod dem.

Specialanklager Anna Holm Christensen har gennem sagens fem retsmøder talt for, at den ene af de tiltalte 22-årige mænd, som er af bosnisk herkomst, bør udvises af Danmark, hvis han blev kendt skyldig.

Dette valgte nævningetinget ikke at følge. Han slap med en advarsel.

Nævningetinget fandt det bevist, at alle de nu dømte den skæbnesvangre dag kørte fra Vejle til Horsens med det formål at opsøge Tobias Jødal, som de ville fratage et halvt kilo hash.

Den 25-årige tiltalte mente nemlig at vide, at Tobias lå inde med hashen og eventuelt også andre stoffer, og det ville vejlenseren have fingrene i.

Da mændene ankom til Sølvgade, blev Tobias Jødal forsøgt lokket ned til den BMW X5, som de fire var ankommet i.

Det lykkedes til sidst. Og ved bilen slog den 25-årige pludselig Tobias Jødal med en knytnæve i ansigtet. Ifølge anklageskriftet faldt han og ramte først bilens dørstolpe, hvorefter han røg til jorden.

Dybt bevidstløs blev han derefter overfaldet med peberspray i ansigtet. Og blev så smidt ind i den store BMWs bagagerum og taget med.

Få minutter senere forulykkede bilen på Nørretorv, da den ramte en sten. De fire mænd steg ud og forlod stedet til fods.

Overladt til sig selv i bagagerummet lå den bevidstløse Tobias Jødal, som viste sig at have fået flere hjertestop og indre blødninger i hjernen som følge af volden.

I første omgang lykkedes det tililende betjente og tilkaldte reddere at genoplive ham, hvorefter han blev kørt på hospitalet.

Seks døgn senere måtte den 20-årige mands nærmeste familie tage den svære beslutning at slukke for den respirator, han lå i.

Han var klinisk død, og de måtte indse, at de aldrig ville få den Tobias tilbage, de kendte.

Alle fire tiltalte modtog dommen. Kun den 25-årige mand, som skal afsone en restdom på 60 dages fængsel, blev ikke løsladt.