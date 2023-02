Det lyder, som om en tørstig tyv med kolde fødder har været på spil i et supermarked i Vordingborg, når man læser døgnrapporten fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Heraf fremgår det, at politiet mandag aften fik en anmeldelse om en butikstyv, som ansatte i supermarkedet havde tilbageholdt.

Da patruljen kom frem, viste det sig, at den tilbageholdte mand havde haft ikke færre end 10 flasker vodka i en taske, og at han var gået gået gennem kassen uden at betale. I tasken lå også to par sokker, som der heller ikke var betalt for.

Der var tale om en 20-årig mand, som af politiet blev anholdt klokken 18.45 og sigtet for butikstyveri.

Den 20-årige blev afhørt og står nu til en bøde på 2.000 kroner for tyveriet.

Døgnrapoporten afslører ikke nærmere fra politiets afhøring af tyven.

