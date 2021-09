Tog billeder af båd: Så gik to mænd amok

En 54-årig mand fra Gentofte har fået tildelt flere knytnæveslag i ansigtet af ukendte gerningsmænd, efter at den han tog billeder af en båd.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Onsdag var manden mødt op på en adresse på Stæremosen i Gilleleje for at tage nogle fotos af en båd, der skulle sælges.

Kort efter dukkede to ukendte gerningsmænd op på samme adresse og begyndte at skælde manden ud for at opholde sig på stedet.

Mændene gav derefter den 54-årige to knytnæveslag i ansigtet, og straks stak de af fra stedet i en hvid kassevogn.

Sådan beskrives de

Der er altså tale om to ukendte gerningsmænd, der beskrives således:

Mand A: Cirka 50-65 år gammel, dansk af udseende, 185-195 centimeter høj, mørkt hår, muskuløs af bygning, med fuldskæg og iført blåt arbejdstøj/blå kedeldragt.

Mand B: Cirka 60 år gammel, dansk af udseende, almindelig af bygning, cirka 185 centimeter høj, halvskaldet og iført blåt arbejdstøj.

Ekstra Bladet har talt med Nordsjællands Politi, der ikke kan uddybe sagen nærmere.

Gerningsmændene er fortsat på fri fod.