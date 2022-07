Tog børnene op og flygtede

36-årige Frederik Feldthausen og hans to børn var på vej i Field's for at købe ind til madpakkerne, da en strøm af mennesker kom stormende imod dem.

Han arbejder til daglig på en café lige ved siden af shoppingcentret, og de holder lukket i weekenderne.

Derfor havde han weekenden hjemme med familien i deres lejlighed i nærheden af Field's. Og da han havde set det sidste af Tour de France-etapen, der markerede slutningen på en festlig Tour-weekend, skulle han og børnene ordne et par praktiske ting.

Ingen svarer

- Da vi kommer gående, er der lige pludselig en menneskemængde, der bare kommer løbende imod os. Jeg spørger tre forskellige mennesker, hvad der er sket, men der er ikke nogen, der svarer.

- Så vender en kvinde om og fortæller mig, at der bliver skudt inde i Field's. Og så tager jeg bare børnene op og løber op i lejligheden med dem. Jeg fik kuldegysninger. Jeg havde slet ikke regnet med, at sådan noget skulle ske efter sådan en weekend, fortæller han om episoden.

36-årige Frederik Feldthausen. Foto: Linda Johansen

Han fortæller, at det ikke som sådan har påvirket hans tryghedsfølelse, men han lægger ikke vægt på, at det er skræmmende.

- I dag skal vi jo alle op og på arbejde, det her skal ikke få os ned med nakken. Men jeg har ikke sovet meget i nat, jeg har bare vendt og drejet mig, fortæller den 36-årige familiefar fra sin arbejdsplads bag cafédisken.

Godt han ikke gik et kvarter før

30-årige Camilla kommer gående på den anden side af afspærringen foran Field's. Foran sig skubber hun en barnevogn med sin otte måneder gamle baby, der ikke helt er i humør til at sove.

De bor lige i nærheden, og hun fik besked om skyderiet fra sin kæreste. Han var nemlig på vej ind i centret, da folk begyndte at løbe ud derfra.

30-årige Camilla var på vej ind i centret, da folk begyndte at løbe ud derfra. Foto: Linda Johansen

- Det er lidt voldsomt at tænke på, at han var så tæt på. Først tænkte jeg 'arh, rolig', men vi har udsigt til en stor vej, hvor vi så kunne se 30 politibiler. Så efter lidt tid kunne jeg godt se, at det var godt, at han ikke var gået bare et kvarter før, for så havde han været derinde, fortæller hun.

- Jeg har boet i København i næsten 10 år, og der sker mange ting, men jeg har aldrig prøvet noget, der er sket så tæt på. Jeg synes også, at vi bor et fredeligt sted. Der er børnefamilier, og der sker aldrig noget... Men det gjorde der så i går.

Den 30-årige kvinde fortæller, at det ikke ændrer på, at hun generelt føler sig tryg ved at bo i området.

- Men man kan bare ikke lade være med at tænke på hvorfor, vel?

