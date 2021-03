Tog brager ind i bus

Ingen kom alvorligt til skade i voldsomt sammenstød i Sverige mellem et tog og en bus

Svenske myndigheder arbejder fortsat på at finde ud af, hvad der gik forud for en voldsom ulykke i mandags, hvor et tog med stor fart kørte ind i en bus på øen Hisingen ved Göteborg.

På mirakuløs vis kom ingen mennesker alvorligt til skade. Bussen stod tom og med katastrofeblinket tændt. Og fra toget måtte 50 personer efterfølgende evakueres. Blot tre personer måtte efterfølgende behandles på skadestuen med overfladiske skrammer, oplyser svensk politi.

Det skriver flere svenske medier. Heriblandt SVT.

Siden ulykken er en video af sammenstødet blevet bragt flere steder. Freddy Persson var på vej på arbejde og stod ved en busholdeplads tæt på ulykkesstedet, da sammenstødet skete. Han fangede ulykken med sit mobilkamera.

- Jeg løb bare, og der regnede glas ned over mig. Bussen stod midt på jernbaneoverskræingen med slukket motor og med katastrofeblinket tændt. Chaufføren var gået ud og talte i telefon med, hvad jeg tror var vagtcentralen. Pludselig kunne man høre lydsignaler, og bommene gik ned, siger Freddy Persson til SVT.

Skiltet på bussen viste 'ikke i rute'. Og Freddy Persson fortæller, at bommen på den ene side af bussen gik ned, mens bommen på den anden side bankede mod bussens tag.

- Øjeblikket efter hører jeg toget tude og en hvinen fra bremserne. Siden så jeg toget køre direkte ind i den bagerste del af bussen. Det sagde bare bang. Så løb jeg hurtigere, end jeg har gjort længe, fortsætter Freddy Persson.

Bussen endte på siden, mens toget røg af sporet. Toget blev dog stående på ret køl.