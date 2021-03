Tog kørt af sporet: 'En alvorlig situation'

Lokaltog oplyser til Ekstra Bladet, at et tog på vej fra depot til dagens kørsel blev afsporet klokken 05.30 onsdag morgen.

Afsporingen skete ved Hårlev Station, inden toget var begyndt at køre med passagerer. Toget led materielle skader, mens lokomotivføreren slap uden fysiske skader.

Administrerende direktør for Lokaltog, Lars Wrist-Elkjær, kalder det en alvorlig situation.

'Det er en alvorlig situation, når et tog bliver ramt af en afsporing, og vi er i fuld gang med at undersøge hele hændelsesforløbet for at kunne kortlægge, hvad der er årsagen til afsporingen. Sikkerheden på jernbanen er helt afgørende for, at vi kan fastholde kundernes tillid, og jeg vil gerne understrege, at man trygt kan benytte togene på de øvrige strækninger, og vi genoptager ikke driften her, før forholdene er i orden igen', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

'Heldigvis var der ingen passagerer i toget, og lokoføreren har heller ikke fået fysiske skader, men han er selvfølgelig påvirket af uheldet og får nu den hjælp, han har brug for', udtaler direktøren.

Der er nu indsat togbusser mellem Hårlev og Faxe Ladeplads. Lokaltog oplyser, at de nu arbejder på at udbedre skaderne, når det er tilbage på sporet og ført væk.

Banedanmark bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er indkaldt til at hjælpe med at få toget tilbage på sporet.

Lokaltog håber på, at togdriften kan genoptages torsdag, og de skriver i en mail, at arbejdet fortsætter hele natten, hvis det er nødvendigt.