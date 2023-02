Tog økse med på værtshus

En 28-årig finsk mand blev onsdag aften sigtet for at medbringe en økse på et værtshus

Den gamle og fordomsfulde talemåde om, at 'finner går med kniv' blegnede onsdag aften på et værtshus ved Havnen i Køge.

Her fandt politiet en økse i en 28-årig finnes rygsæk, efter han havde været oppe og toppes med en 48-årig mand fra Thureby.

Det beretter Sjællandske Nyheder.

Havde økse i rygsækken

Da politiet får manet de to stridsherrer til ro, graver de efterfølgende en 35 centimeter lang økse frem fra den 28-årige mands rygsæk.

Politiets umiddelbare vurdering var, at manden ikke havde et anerkendelsesværdigt formål at bruge øksen til på værtshuset.

Han blev derfor omgående sigtet for overtrædelse af våbenloven, og øksen blev beslaglagt, skriver mediet.

Jeg vidste det ikke!

Den 28-årige mand anerkendte blankt, at han er øksens ejermand.

Han fortæller politiet, at han ikke var klar over, at økser ikke måtte medbringes på sådanne steder i Danmark.

Men på trods af mandens påståede uvidenhed, taler den danske våbenlovgivning sit tydelige sprog: Økser må ikke medbringes på værtshuse.

Den 28-årige finne kan derfor se frem til at modtage en bøde som afgørelse på sagen.