På Ringsted Station rullede et parkeret tog tilbage i marts cirka 410 meter og endte på et spor, hvor et tog fra Næstved skulle køre.

Det fremgår af en rapport fra Havarikommissionen.

Hændelsen indebar en risiko for en alvorlig ulykke, slår rapporten fast.

'Det er Havarikommissionens vurdering, at togstammen utilsigtet kom i bevægelse som følge af manglende afbremsning og sporets fald i Ringsted spor 4' lyder det blandt andet konkluderende i rapporten.

Opdateres ...