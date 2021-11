Tog-station var lukket: Politiet jagtede gerningsmand

Som følge af en politiaktion var Jægersborg Station fredag formiddag lukket, og togene standsede ikke på stationen.

Det skrev Nordsjællands Politi på Twitter.

Aktionen skyldtes, at politiet leder efter en person i forbindelse med efterforskningen af en voldsepisode, som fandt sted klokken 7.15 på Jægersborg Allé.

Foruden stationen var de også til stede omkring Charlottenlund Slot.

Klokken 10.15 oplyser politiet, at tog nu igen standser på stationen, og at de 'drosler ned' for deres tilstedeværelse i området.

De har endnu ikke fundet gerningsmanden, hvorfor efterforskningen pågår. Ekstra Bladets mand på stedet oplyser da også, at politiet er rykket fra stationsområdet og nu befinder sig i området nær Charlottelund Travbane.

- De er til stede med en indsatsleder og en drone, og der kører motorcykler i området og kigger, ligesom der holder en politibil på vejen og holder øje, fortæller han.

Søger vidner

Politiet beskriver den eftersøgte gerningsmand som værende cirka 180 centimeter høj, mørkhåret, spinkel af bygning og iført sort tøj.

'Har du set ham, vil vi gerne høre fra dig på telefon 114,' skriver de.