Tog stoppede efter personpåkørsel

På strækningen mellem Fredericia og Aarhus var der søndag aften sat en stopper for togtrafikken i begge retninger på grund af en personpåkørsel, togbusser blev indsat på strækningen til at gøre op for de manglende tog

Tog på strækningen i begge retninger mellem Fredericia og Aarhus holdt stille for en stund.

Trafikstandsningen skyldtes, at der var en personpåkørsel mellem Horsens og Hovedgård.

Meldingen kom 18:30, og to timer frem var der ingen togkørsel på strækningen. I mellemtiden havde DSB skaffet togbusser ind, så det stadig var muligt for de passagerer, der var påvirket, at rejse til trods for omstændighederne.

De første Togbusse kørte fra Fredericia mod Aarhus klokken 19.45 og Aarhus mod Fredericia klokken 20.00.

Ekstra Bladet forsøgte gentagne at komme i kontakt med Sydøstjyllands Politi, men uden held.