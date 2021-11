Togdrift indstillet efter personpåkørsel

En personpåkørsel på Brøndby Strand Station stoppede al togdrift til og fra stationen.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er til stede efter en anmeldelse om 'person under tog'.

Ambulance og brandvæsen er også på stedet.

Foto: Kenneth Meyer

Hovedstadens Beredskab oplyser videre, at en påkørt er blevet frigjort og overdraget til læge og ambulancepersonale.

Togdriften blev genoptaget efter frigørelsen af den påkørte person.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet 15.43.

Ekstra Bladet følger sagen ...