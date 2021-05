Toldere finder ti millioner ulovlige cigaretter i lastbil

Toldstyrelsen gjorde et fund lidt ud over det sædvanlige, da den i en rutinemæssig kontrol 14. maj stoppede en lastbil i Rødbyhavn på Lolland.

Lastbilen, der kom fra Puttgarden i Tyskland, havde en last på ti millioner ulovlige cigaretter, der ikke var betalt afgift af.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen vurderer, at den samlede pris for afgiften på de mange cigaretter ville løbe op i 18 millioner kroner, hvis de skulle sælges i Danmark.

Kontroldirektør i Toldstyrelsen Michael Lund udtaler i meddelelsen, at der er tale om 'rigtig mange cigaretter'.

- Det bekræfter vores billede af, at der med jævne mellemrum snydes med afgifterne.

- Tobaksområdet er et prioriteret område i vores toldkontrol, da der foruden snyd med afgifter er eksempler på ulovlig produktion og kopicigaretter, hvor cigaretterne kan være endnu mere sundhedsskadelige, end cigaretter i forvejen er, udtaler han.

Toldstyrelsen vurderer, at den samlede pris for afgift på de ti millioner cigaretter ville løbe op i 18 millioner kroner. Foto: Toldstyrelsen

Det er ikke ofte, at Toldstyrelsen får en så stor fangst af ulovlige cigaretter.

Sidste år fandt den 14 millioner cigaretter i en sættevogn på Esbjerg Havn.

Ellers skal man tilbage til 2015 for at finde en lignende konfiskation. Her blev ti millioner cigaretter beslaglagt på Aarhus Havn.

Toldstyrelsen har overgivet sagen til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der efterforsker den nærmere.

Styrelsen kontrollerer ved alle landets grænser. Både varer til private og til virksomheder kontrolleres.

Kontroller foretages enten på baggrund af stikprøver eller ud fra en risikovurdering. En risikovurdering kan ske efter oplysninger fra andre toldmyndigheder eller danske myndigheder.