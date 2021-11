Toldhund finder vanvittigt millionbeløb

Toldhunden Andy havde en skarp snude, da han fredag snusede sig frem til over fem millioner kroner i kontanter i to stykker bagage i Københavns Lufthavn.

De to stykker bagage var tjekket ind, da Andy viste interesse for dem. Ved nærmere kontrol viste det sig, at bagagen indeholdt poser med danske og svenske kontanter til en sammenlagt værdi af 5,7 millioner kroner. Millionbeløbet er blevet beslaglagt.

Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelselse.

- Vores toldhunde afsøger store områder effektivt for både penge og narko, og her var der desværre gevinst, da toldhunden Andy snusede sig frem til over 5 mio. kroner. Hundene og deres førere er et vigtigt værktøj i vores løbende kontrol, der er med til at sætte en prop i de kriminelles pengestrømme, siger Toldstyrelsens kontroldirektør, Michael Lund.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Man fandt flere tætpakkede poser med kontanter. Foto: Toldstyrelsen

Andet fund på kort tid

Det store kontantbeløb er det andet vilde fund på kort tid. I oktober fandt Toldstyrelsen 7,7 millioner kroner, der var gemt i frostpakker i Grønlandshavnen i Aalborg. Her blev en række paller udtaget til kontrol på baggrund af overvågning og analyser. Også her hjalp hunde med at snuse sig frem til kontanterne.

I pressemeddelelsen skriver Toldstyrelsen, at de altid har mistanke til kriminel aktivitet, når de tilbageholder så store pengebeløb, som den rejsende ikke ønsker, at myndighederne skal kende til. Derfor er sagen overdraget til Københavns Politi.