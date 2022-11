Tolk straffes med 12 års fængsel og udvisning for knivdrab på hustru

En afghansk mand, der har arbejdet som tolk for danske styrker i Afghanistan, er ved Retten i Sønderborg idømt 12 års fængsel for knivdrab på sin hustru.

Han er desuden idømt udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Den 27-årige kvinde blev stukket ihjel 29. januar på Asylcenter Aaløkke i Løgumkloster. Hun blev stukket med kniv 26 gange i hovedet og på kroppen.

Den 33-årige Said Bahram Sherzad nægtede at have haft til hensigt at dræbe hende, men erkendte vold med døden til følge.

- Jeg var fuld, påvirket. Jeg kunne ikke styre mig, sagde den tiltalte i retten og henviste til, at han forinden havde drukket en øl og en halv flaske whisky.

Retten fandt, at knivstikkene var så mange og udført med så stor kraft, at manden måtte have indset, at kvinden sandsynligvis ville dø.

Et vidne har forklaret, at han talte i telefon med den 27-årige kvinde, da hun blev angrebet.

Pludselig lød der tumult i den anden ende af røret, fortalte vidnet, der er fætter til den tiltalte.

- Der går nogle sekunder, så kan jeg høre datteren sige: 'Du har dræbt mor', berettede vidnet.

Den afghanske mand kom sammen med sin hustru og parrets fem børn til Danmark i august 2021.

De blev evakueret, da den islamiske bevægelse Taliban overtog magten i landet.

I første omgang måtte familien lade en få dage gammel datter blive i Kabul, da hun pludselig blev syg og måtte overlades til sine bedsteforældre.

Nogle dage senere blev familien genforenet i Danmark. Tolken fortalte til flere danske medier om den dramatiske flugt fra Kabul.

Den tiltalte forklarede i retten, at han og hustruen ofte skændtes, efter at de kom til Danmark.

Uenigheden gik ifølge tolken blandt andet på, hvordan børnene skulle opdrages.

Desuden mistænkte han kvinden for at være ham utro og søge seksuel kontakt med andre mænd på asylcenteret.

- Hun ville ikke høre efter. Hun ville gøre mig fortræd, sagde manden i retten.

I retten protesterede han mod kravet om udvisning.

- Mine børn har brug for mig, jeg har brug for dem, sagde Said Bahram Sherzad.

Forsvarsadvokat Lone Adolphsen mente ikke, det ville være forsvarligt at sende ham tilbage til sit hjemland.

- Hvis vi sender tiltalte tilbage til Afghanistan, vil der være stor risiko for, at han bliver forfulgt for det arbejde, han har udført for FN, sagde hun i sine afsluttende bemærkninger.

Børnene, der er i alderen ét til ni år, blev efter drabet anbragt på et opholdssted. De har alle fået opholdstilladelse i Danmark.

Deres opholdstilladelse vil ifølge anklageren ikke blive berørt af farens udvisning.

Ud over fængsel frakendes manden retten til at arve sin hustru, ligesom han skal betale en såkaldt forsørgertabserstatning til børnene på sammenlagt 1,2 millioner kroner.

Den dømte har bedt om betænkningstid, hvorvidt han vil anke dommen til landsretten.