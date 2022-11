Tolken ’Hector’ dræbte konen: - Hun svarede igen

RETTEN I SØNDERBORG (Ekstra Bladet): - Hun svarede igen.

Ifølge sin svigermor Guliali Bahram var det dén begrundelse, den 33-årige afghanske tolk Said Bahram Sherzad med dæknavnet ’Hector’ gav hende, da kvinden grådkvalt spurgte sin svigersøn, hvorfor han havde dræbt sin hustru.

Knivdrabet skete klokken 19.10 den 29. januar i år på Asylcenter Aaløkke i Løgumkloster.

Fra i dag og yderligere tre retsmøder frem sidder den 33-årige mand på anklagebænken i et nævningeting ved Retten i Sønderborg.

Mindst 26 knivlæsioner

Han er tiltalt for at have begået det særdeles brutale drab, hvor hans 27-årige hustru Gulseema – mor til deres fem fælles børn – blev tildelt mindst 26 stik- og snitlæsioner.

Kvinden blev tildelt knivstik i ansigtet, på overkroppen, på armene, på hænderne og på benene.

Hun blev erklæret død på hospitalet godt to en halv time senere.

Dødsårsagen var svære læsioner i hjernen samt en læsion i hjertet.

Nægter drab men erkender vold

’Hector’, som erkender selve handlingsforløbet men nægter sig skyldig i manddrab, er ikke hvem som helst. Tværtimod.

Det er netop ham og hans familie, som den danske stat satte store kræfter ind på at redde ud af et kaotisk Afghanistan, hvor han under sit dæknavn gennem flere år fungerede som tolk for de danske styrker i bl.a. Helmand-provinsen.

Efter et større politisk puslespil lykkedes det at få både ’Hector’ og hans familie til Danmark, da deres sikkerhed frygtedes at være stærkt truet, hvis de blev i Afghanistan, efter Taliban igen tog styringen i det bjergrige land.

Landskendt på et øjeblik

’Hector’ blev med ét landskendt, da han blev præsenteret som en helt og stod frem i TV2’s nytårskavalkade ’De største øjeblikke’, hvor han blev hyldet, og hvor både publikum og studievært var stærkt berørte over hans dramatiske fortælling.

Men få uger senere trak han altså en stor kniv med et blad med en længde på mere end 12 centimeter frem og dræbte sin hustru på det sønderjyske Asylcenter Aaløkke.

Det skete angiveligt foran fire af parrets fem mindreårige børn. Og i øvrigt efter at der ifølge vidners forklaringer til Ekstra Bladet flere gange havde været problemer omkring den nu 33-årige mand. Tilfælde hvor også politiet var blevet tilkaldt.

Afhøres i dag

Der vil kun blive ført ganske få vidner i sagen.

Said Bahram Sherzad, eller ’Hector’, skal ved dagens retsmøde efter anklager Rikke Schmits forelæggelse af sagen afhøres.

Ekstra Bladet følger sagen ved Retten i Sønderborg…