Tommi fanget i forsikringsmareridt

Næsten ny Audi forsvandt foran bopælen og dukkede op 1,5 år efter med falsk stelnummer. Gjensidige nægter at erstatte, Tommi betaler stadig månedlige afdrag, og bilen risikerer at blive skrottet

Natten til 15. september 2019 forsvandt Tommi Madsens næsten nye Audi A5 fra parkeringspladsen ved hans bopæl nord for København.

- Jeg gik i panik og overvejede, om jeg kunne have parkeret et andet sted, husker Tommi Madsen, som gav sig til at lede efter den sorte bil, men forgæves.