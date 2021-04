Topadvokat dræbt: Påvirket af svær skilsmisse

Den højtprofilerede norske advokat Tor Kjærvik blev mandag skuddræbt, og hans søn er sigtet i sagen. Under en afhøring nævnte sønnen et muligt motiv

Mandag aften blev den højtprofilerede norske advokat Tor Kjærvik dræbt i sit hjem i Oslo-forstaden Røa.

Hans 36-årige søn er sigtet for drabet, og ifølge det norske medie NRK har han forklaret sig til politiet og er kommet med et muligt motiv.

Ifølge NRK har sønnen i detaljer forklaret, hvordan hans fortid har været medvirkende til, at han nu er sigtet for drabet på sin far.

Skilsmisse og psykiske problemer

Den drabssigtede skulle have forklaret, at han var svært påvirket en familiekonflikt, der angiveligt skulle ligge 20 år tilbage i tiden. Ifølge NRK skulle det angiveligt handle om forældrenes skilsmisse og en efterfølgende konflikt omhandlende forældremyndighed.

Han fortalte, at han på den baggrund har kæmpet med psykiske problemer i sine voksenår.

Den 36-årige mands forsvarsadvokat John Christian Elden oplyser, og at han er stærkt påvirket af situationen.

Ambulance forlader gerningsstedet. Foto: Torstein Bøe/Ritzau Scanpix

Familie kan ikke genkende konflikten

Den norske lokalavis Varingen har talt med den dræbte advokats nevø, som fortæller til avisen, at familien havde en god kontakt, og at den nære familie er overrasket over forsvarsadvokatens udtalelse om, at der skulle være tale om en længerevarende familiekonflikt.

Den dræbtes nevø Petter Kjærvik udtalte til lokalavisen:

- Vi i familien har snakket sammen, og dette er helt ukendt for os. Påstanden kom som lyn fra en klar himmel og er ikke en beskrivelse, vi kan genkende.

Advokatens samlever, som sønnen er tiltalt for drabsforsøg på, har heller ikke haft en opfattelse af at have haft en dårlig relation til den 36-årige. Det fortalte samleverens advokat til lokalavisen.

Benedict de Vibe, som var nær kollega til den dræbte advokat, har udtalt til NRK, at han intet kendskab havde til en konflikt mellem far og søn. Han siger også til mediet, at det ikke er noget, man skal spekulere i nu, og at efterforskningen vil afdække, hvad motivet og baggrunden til drabet er.

Gerningsstedet var tirsdag politiafspærret. Foto: Ole Berg-Rusten/Ritzau Scanpix

Dræbt i eget hjem

Drabet skete mandag aften omkring klokken 21. Der blev først meldt om en skadet person, og efterfølgende blev det meldt ud, at den pågældende person var afgået ved døden.

Det kom senere frem, at der var tale om den 70-årige, højtprofilerede advokat Tor Kjærvik.

Sønnen meldte sig selv til politiet kort efter episoden og er nu tiltalt for drabet på sin far og drabsforsøg på farens samlever, som flygtede fra stedet.

Han har endnu ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet.