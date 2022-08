Tortur-sag: 23-årig vil tilstå

Sidste sommer blev en 30-årig mand kidnappet, bundet og mishandlet over 15 dage i en lade på Midtsjælland. Fredag ventes endnu en at tilstå sin rolle i sagen

På brutal vis blev en 30-årig mand en sen sommeraften juli sidste år bortført i sin egen bil og ført til en lade på Midtsjælland. Her blev han bundet fast til en stol med en hætte over hovedet og nådeløst mishandlet i 15 dage, før politiet befriede ham.

I alt har fire mænd været anklaget i sagen, der trækker tråde til det hemmelige Casablanca-netværk. En har allerede tilstået sin rolle, og fredag ventes en 23-årig mand at følge trop ved Retten på Frederiksberg.

Den 23-årige mand er blandt andet sigtet for at have overvåget offeret ved brug af en GPS-tracker med henblik på at lokke manden i baghold og bortføre ham til en lade, hvor sigtede skulle have taget del i mishandlingen af offeret.

Annonce:

Planlagt tortur og afpresning

Ifølge anklagemyndigheden var bortførelsen af den 30-årige mand planlagt ned til mindste detalje. Det formodes, at gerningsmændene havde overvåget manden henover 11 dage ved brug af en GPS-tracker, der var monteret i offerets bil.

Laden i Midtsjælland, der på daværende tidspunkt tilhørte en af de nu tiltalte, var nøje arrangeret og indrettet som tortur-kammer med stole, ledningsstumper og gaffatape, som blev brugt til at fastspænde manden.

Mens mishandlingen fandt sted, krævede gerningsmændene en løsesum på en million kroner fra offerets familie, som de kontaktede via Messenger.

Den 23-årige mand, der i morgen skal sidde på anklagebænken, er desuden sigtet for at have slettet beviser ved at afbrænde offerets bil efter bortførelsen.

Hemmeligt, hårdført netværk

De fire mænd i sagen er mellem 23 og 27 år og har forbindelser til en hemmelig gruppe i den danske underverden, der har fået tilnavnet Casablanca-netværket.

Annonce:

Det er ikke første gang, offentligheden på grufuld vis stifter bekendtskab med det hemmelige netværk. Bare fire dage inden kidnapningen af den 30-årige mand, blev en uskyldig 22-årige mand på Christiania likvideret på klods hold.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der tale om et lejemord, der fandt sted, efter personer med tilknytning til Casablanca-netværket blev røvet under en bitcoin-handel.

Derudover er gruppen mistænkt for at stå bag flere drab, kidnapninger og våbensager.

Tortur-laden: Kidnapper blev selv kidnappet

Ekstra Bladet afslører: De styrer hemmeligt bande-netværk