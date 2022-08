En 23-årig pædagogmedhjælper er fredag eftermiddag idømt to år og seks måneders fængsel, efter han har erkendt sin rolle i bortførelsen og mishandlingen af en 33-årig mand sidste år

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Med et stort smil på læben syntes den 23-årige Seife Simon Kofoed Rasmussen ikke spor nervøs, da han med sænkede skuldre og foldede hænder modtog sin dom på to år og seks måneders års fængsel.

Øjeblikket inden afgørelsen fortalte den unge mand, at han inden anholdelsen arbejdede som pædgogmedhjælper på et fritidshjem på Christianshavn, hvor han 25 timer om ugen i to år varetog byens børn.