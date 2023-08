Totalt kaos: Fem anholdt

Bispehaven i Aarhus udgjorde natten til torsdag en arena for store uroligheder.

Politiets vurdering er, at mellem 20 og 25 personer stod bag uroen i området. Det begyndte omkring klokken 23 og fortsatte i tre timer.

Siden er foreløbigt fem personer anholdt i forbindelse med urolighederne, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gruppen, der bestod af mænd, satte blandt andet ild til flere containere, barrikaderede vejen og kastede kanonslag efter politiet, ligesom der også indløb en anmeldelse om, at en bil var blevet sat i brand.

'Uacceptabelt'

Hos Østjyllands Politi er man forarget over natten begivenheder.

'Det er fuldstændigt uacceptabelt, at en lille gruppe personer skaber så meget utryghed og uro for borgerne i Bispehaven og udsætter folk, heriblandt politifolk, for fare ved at påsætte brande og kaste med kanonslag,' siger politiinspektør René Raffo.

'Vi satte massivt ind derude i aftes og i nat og fik ro på situationen, og vi kommer den kommende tid til at være ekstra til stede i området. Heldigvis er det ikke noget, vi normalt ser i Aarhus, og vi vil ikke finde os i den slags adfærd,' siger han videre.

Yderligere gerningsmænd

Ud over den ekstra tilstedeværelse er Østjyllands Politi nu i gang med at efterforske aftenens hændelser for at finde frem til yderligere gerningsmænd, og hvad de evt. kan sigtes for.

Politiet vil desuden i samarbejde med Aarhus Kommune kigge på eventuelle forebyggende indsatser for at undgå noget lignende i fremtiden.