Tour de France lukker brandstationer

Livgardens Kaserne i Gothersgade i København bliver under Tour de France ny midlertidig brandstation for Hovedstadens Beredskab.

Fredag og lørdag bliver det umuligt at rykke ud fra Hovedbrandstationen på H.C. Andersens Boulevard, der er helt afspærret for bilkørsel, og fra Station Fælledvej på Nørrebro.

Så 16 brandkøretøjer, indsatsledere, ambulancer og akutlægebiler bliver under Tour de France placeret på eksercerpladsen foran Livgardens Kaserne, hvor de som normalt skal kunne rykke ud på ét minut.

Der bliver rejst telte ved kasernen til forplejning, depoter og sovepladser til brandfolkene fra Hovedstadens Beredskab og ambulancemandskab og læger fra Region Hovedstaden.

Livsgardens Kaserne er til daglig tjenestested for Den Kongelige Livgardes vagtkompagni, Livgardens Tamburkorps og Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

Hovedstadens Beredskab har de to tour-dage indkaldt et ekstra mandskab på 30, og der oprettes også en midlertidig brandstation i det fri på Ofelia Plads ved Kvæsthusbroen med en sprøjte, stige og en fleksibel enhed.

Beredskabets særlige redningsbåd HBR1 kommer til at ligge klar i Københavns Havn med fem brandfolk, heraf to overflade-reddere, hvis nogen af byens mange gæster falder i vandet. Også Specialtjenesten, der er beredskabets særlige dykker- og redningstjeneste, får et ekstra udrykningshold, der placeres på Vesterbro Brandstation.

'Største setup'

Samtidig bliver der oprettet en ekstra vagtcentral på Hovedbrandstationen, der skal disponere beredskabets indsatser under Tour de France i samarbejde med politiets kommandocentral.

Planlægningen har været i gang i flere måneder: - Det er det største setup, vi har haft i nyere tid, siger operationschef Frank Trier Mikkelsen, Hovedstadens Beredskab.

Der bliver også placeret brandfolk på ydersiden af Tour de France-ruten, som til fods kan 'rykke ud', hvis der for eksempel kommer Automatiske Brand Alarmer, ABA, fra virksomheder og bygninger langs cykelruten.

Normalt bliver der sendt en sprøjte til en ABA-alarm, men under touren sender brandvæsenet i stedet i det afspærrede område en holdleder til fods som tjekker årsagen til ABA-alarmen - der oftest skyldes tekniske fejl.

Kun hvis den 'løbende' brandmand konstaterer, at der rent faktisk er røg eller brand, bliver der sendt slukningskøretøjer.

Også Rigshospitalet med traumecenteret bliver 'spærret inde' af cykelløbet, men akut syge og kvæstede patienter kan alligevel komme frem til hospitalet. Der er oprettet ni såkaldte 'beredskabssluser', hvor ambulancer og lægebiler kan passere cykelruten i samarbejde med politiet.

- Der er lavet en særskilt aftale med Rigshospitalet, som skal sikre at bl.a. akut syge patienter, fødende og dialysepatienter, der har behov for at komme ind på Rigshospitalet, kan blive eskorteret derind af politiet, hvis der er behov for det, oplyser Akutberedskabet til Ekstra Bladet.

Akubredskabet opruster også under touren med ekstra ambulancer, akutlægebil og en helikopter, og der er ekstra personale på vagt i vagtcentralen.