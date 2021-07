Træ påkørt - person fastklemt: Lægehelikopter på plads

En personbil har påkørt et træ i Lille Skensved

En person er onsdag kørt ind i et træ på Ejbyvej nær Lille Skensved i Køge Kommune.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vejen er spærret, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard.

Anmeldelsen kom klokken 11.42.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en lægehelikopter er ankommet, ligesom politiet er til stede.

- Det er en varevogn, og det ser ud til, at den er kommet over i den modsatte side af vejen, hvor den har påkørt et træ, siger Ekstra Bladets mand på stedet.

