Trækker kniv og kaster molotovcocktail

En uenighed mellem to personer førte til, at der blev fremsat trusler med en kniv og kastet en molotovcocktail

Syd- og Sønderjyllands Politi har onsdag aften været til stede på Gåskærgade i Haderslev, efter en anmeldelse om, at der var blevet kastet en molotovcocktail og truet med en kniv.

Det oplyser vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse om, at der er nogen, der har kastet, hvad man mener er en molotovcocktail. Det blusser i hvert fald lige kortvarigt op. Vi har fundet glasskår dernede, og noget tyder på, at det nok er en molotovcocktail, der er kastet, fortæller han.

Han oplyser, at den formentlig ikke er blevet kastet mod noget bestemt mål.

- Det, vi er kommet frem til, er, at der har været uenigheder mellem en mand og en kvinde på gaden dernede, og at den ene har truet den anden med en kniv og så har kastet den her ned i asfalten.

De to involverede parter kender hinanden i forvejen, og de er ikke så meddelsomme.

- Man har en forholdsvis høj promille dernede og er ikke så snakkesalige. Jeg tror, at de er ekskærester, men hvad de betegner sig selv som, ved jeg ikke.

Vagtchefen fortæller, at de hverken har rejst sigtelser eller foretaget anholdelser i sagen, og at de på baggrund af de informationer, de har nu, nok ikke kommer til det.