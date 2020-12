Trækker tråde til drab: Mand dømt for hash

41-årig idømt for halvandet års fængsel for at arrangere hashhandel, der endte med drab

En 41-årig mand er tirsdag blevet idømt halvandet års fængsel i en hash-sag, der trækker tråde til drabet på rapperen 25-årige rapper Abukar Hassan Ali med kunsternavnet Shmur.

Rapperen blev skudt om aftenen 22. juli ved Jydsk Væddeløbsbane i Århus.

Den 41-årige har aldrig været mistænkt for at have været medvirkende til selve drabet, men han kom i politiets søgelys i forhold til narkohandlen, og den 4. august blev han anholdt og senere varetægtsfængslet.

Mistanke: Rapper-drab var mislykket hashrøveri

Tirsdag blev den 41-årige ved Retten i Århus dømt for at have været med til arrangere en handel med 50 kilo hash. Den lyssky forretning endte skidt, hvor den 25-årige rapper blev dræbt.

Den 41-årige var med til at etablere kontakt mellem sælgeren og køberen af de mange kilo hash, der har en værdi af over en million kroner. Fortjenesten for hans arbejde var sat til 100.000 kroner.

Politiets teori om rapper-drab: Medbragte knive til hashrøveri

Aftalen var, at de mange kilo hash skulle overdrages ved Jydsk Væddeløbsbane den pågældende aften.

- Det var en tilståelsessag, hvor den 41-årige erkendte sin rolle i narkohandlen, og det har også haft indflydelse på dommen. Det er tilståelsen og effektivt politiarbejde, der gør, at han relativt hurtigt efter varetægtsfængslingen nu har fået sin dom, ”siger specialanklager Birgitte Ernst.

Den 41-årig valgte ikke at anke dommen, som han modtog i Retten i Aarhus.

Fire andre mænd sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i sagen om narkohandlen. En mand sidder varetægtsfængslet for drabet på den 25-årige.